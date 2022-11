La semana próxima se realiza el remate de la firma Jáuregui Lorda Haciendas

El representante de la firma Antonio de Los Heros dijo que será el 24 desde las 14 en la Sociedad Rural de Tapalqué. También se refirió a las últimas lluvias caídas que tan bien le vienen al campo. Habló del comportamiento del mercado de hacienda y dijo que va fluctuando a causa de los compradores.