El Intendente anunció una moratoria para determinadas tasas

Ezequiel Galli, explicó nuevas facilidades de pago para los contribuyentes: “es una moratoria que va a regir del 1 al 31 de diciembre para cuatro tasas: la tasa de Servicios Generales Urbanos, tasa de Servicios Asistenciales, Derecho de Cementerio e Impuesto al Automotor, que es la patente de vehículos ya municipalizados