El Provincial podría dejar de jugar al fútbol en torneo oficial

Foto: Facebook El Provincial

Lo reveló Mario Lurbet, titular de la institución, que se reconoce club barrial. 'Todavía no está tomada la decisión final, pero hay consenso generalizado para definir algo en cuanto al fútbol'. 'Siempre hemos sido noticia y para mal, lamentablemente', señaló.