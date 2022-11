Olavarría recibió la 9° fecha del Circuito Regional del Prix del Centro de Ajedrez

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Olavarría se informa que en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de nuestra ciudad, días atrás se disputó en instalaciones del CEF 44 la novena fecha del Circuito Regional del Prix del Centro de ajedrez, dividido en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 (jugaron con mayores) y Seniors. Durante el mismo, además, se reconoció a la ajedrecista local Guadalupe Casasola.

El certamen estuvo organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez de Olavarría, bajo la dirección de los profesores Darío Maidana y Omar Navarro, el arbitraje principal a cargo del árbitro Fide Ramiro Troilo Celerino y adjuntos en cada categoría, adoptándose el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 15 minutos más 5 segundos de incremento por movida.

Participaron 184 jugadores provenientes de distintas ciudades bonaerenses como Azul, Cacharí, Junín, Las Flores, Pehuajó, Nueve de Julio, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, Tandil, Gral. La Madrid, Cnel. Pringles, Henderson, Chillar y por supuesto, representantes locales en todas las categorías.

Luego de finalizadas las partidas previstas, se dio paso al acto de premiación presidido por el Director de Cultura, Mariano Sarthou, quien felicitó al equipo de profesores y padres del encuentro y agradeció, especialmente al Pte. de la Sociedad de Fomento del Barrio CECO, Sr. Gabriel Castro y al Coordinador del CEF 44, Mauro Carrizo.

En la misma ceremonia, se entregó una plaqueta recordatoria a la representante de Obras Sanitarias, Guadalupe Casasola, por haber obtenido el 1er puesto en la Categoría Sub 20 Femenino en el pasado Campeonato Argentino de Menores, disputado en el mes de julio del presente año.

Hubo trofeos a los tres primeros de cada categoría y medallones a los cuartos y quintos, así como al mejor local y mejor dama. En tanto, todos los jugadores sub8, sub10 y sub12 recibieron medallas por su participación.

En este marco, las principales posiciones fueron:

Categoría Sub 8 (20 jugadores):

1° Deyanira Fransecovich (Olavarría): 6 puntos

2° Agustín Barbosa: (Azul) 6 puntos

3° Valentino Barriopedro: (Azul) 5 puntos.

Por Olavarría:Lorenzo Stuppino 4.5 puntos; Dante Rosetti 3.5 puntos; Joaquín Pagano 3 puntos; Franca González y Juana Yahia 2 puntos y Eva Yahia 1 punto.

Categoría Sub 10 (26 jugadores)

1° Bautista Godoy: (Azul) 6 puntos

2° Salvador Rodríguez: 5.5 puntos

3° Enzo Deluchi (Las Flores) 5.5 puntos

Por Olavarría: Umma Springer 3.5 puntos; Baltazar Santandrea 3 puntos; Erick Cabral 3 puntos, Julián Hernández 1.5 punto y NatanaelBoneziano como su primera experiencia en un torneo.

Categoría Sub 12: (31 jugadores)

1° Aarón TenagliaBicudo: (Saladillo) 7 puntos

2° BraianPotis: (Pringles) 6 puntos

3° Benjamín Pavón: (Municipal Junín) 5 puntos

Por Olavarría: Nahia Cavalleri 4 puntos; Santiago Ferrera 3.5 puntos; Matías Della Bianca 3 puntos; Juan Angulo, Román Terenzano, Alan Logotetti con 3 puntos, mientras que Ariel González y Lucía Staldecker, obtuvieron 2 puntos.

Categoría Sub 15: (27 jugadores)

1° Román Roche: (La Madrid) 6.5 puntos

2° Benjamín Ortman: (Pringles) 5.5 puntos.

3° Matías Páez: (Pehuajó) 5.5 puntos

Por Olavarría: Morena Gisler 5 puntos; Florencia Lamique (mejor dama) 4 puntos; Laureano Tescione(mejor local) 4 puntos y Malcom Sauer 1 punto.

Categoría Sub 18: (Jugaron con mayores)

1° Leandro Casella (Saladillo) 5.5 puntos

2° Juan Ignacio Barraza (La Madrid) 4.5 puntos

3° Galo Cuatrocchio (Azul) 4.5 puntos.

Por Olavarría: Augusto Araña (mejor local); Agustín Lamique y Tomás Carmona con 4 puntos

Categoría Mayores: (80 jugadores)

1° Gonzalo Garabano (Nueve de Julio) 6.5 puntos

2° FerruccioZanovello (Saladillo) 6 puntos

3° Renzo Bramajo (Pehuajó) 6 puntos

Por Olavarría: Horacio Pereyra (mejor local) 5 puntos; Felicitas Orsatti (mejor dama) 4.5 puntos; Paola Nievas 4 ptos.; Alan Pedreira 4 puntos; José Barberi 4 puntos; Cristian Jarque 3.5 puntos; Juan Sterki, Adolfo Abdala y José Pal con 3 puntos; Luciano Martínez, Franco Splendore, Gabriel Iglesias, Maximiliano Cavalleri, Raúl Indo y Emiliano Martínez con 3 puntos; Abel Ranni, Alejandro Della Bianca, Matías Acosta, Hugo Catanzaro, Javier Yansecovich y Ramón Rodríguez con 2.5 puntos; Leonardo Puertas con 1 punto y Eduardo Costilla con 0.5 punto.

Categoría Supra 60: Alfredo Davis (Azul)

Categoría Supra 70: Carlos López (Pehuajó)

La décima y última fecha del calendario anual, se realizará en el mes de diciembre en la ciudad de Nueve de Julio.