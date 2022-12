Estudiantes de las Escuelas Técnicas N° 1 y N° 2 se encuentran rumbo al Desafío ECO YPF

Se desarrollará el 2, 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Bariloche. Diego Cunioli, director de la Escuela Técnica N°1, dialogó con Lu32 y detalló cómo fueron los preparativos para esta competencia.