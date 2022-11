Por Olavarría Todos en desacuerdo con la medida del libre deuda para obtener la licencia de de conductor

Por nuestra parte, sostenemos que lo establecido en el “decreto” no está prevista en la Ley Nacional de Tránsito; Que persigue fines recaudatorios y por lo tanto, resulta extorsiva; pero fundamentalmente altera los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional en los (art. 43 y 28)

Uno de los fallos más importantes y resonantes a este respecto, es el de “Del Campo, Ricardo c/ Municipalidad de General Madariaga s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” llegado a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA) en su Sentencia Definitiva el Juez Dr Negri expresa lo siguiente “Sostuvo que el precepto legal en cuestión es inconstitucional con base en los arts. 1, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 33, 75 inc. 2 de la Constitución nacional y 5, 6 y 29 de la C.A.D.H. Ello, al ser imposible extraer de esa norma otra interpretación racional que no sea la del único fin recaudatorio coactivo que muestra su letra expresa, por sobre el sacrificio de los principios máximos de razonabilidad, legalidad, igualdad, pro homine, y derechos constitucionales de transitar libremente y trabajar, contando el Estado provincial con las distintas herramientas legales y recursos humanos para perseguir el cobro de deudas por las vías legales pertinente (ej. apremio).”

Desde “Por Olavarria Todos”, reconocemos la importancia en el cobro de tasas municipales, que son trasladadas a obras para los vecinos, pero sabemos que el estado municipal cuenta con los mecanismos legales necesarios para exigir, perseguir y percibir el importe mediante la promoción de las acciones judiciales enderezadas a tal finalidad que, respetando la garantía del debido proceso, y permiten en forma rápida y expedita procurar el cobro de las acreencias originadas en las deudas de tasas mediante el proceso de apremio.,

Por ultimo en la expresión del Sr Intendente donde manifiesta "que el municipio, la única forma que tiene de castigar al que no paga las tasas es a través de las licencias de conducir”, decimos: - que no podemos mostrar la política como herramienta de castigo, la política es una herramienta de transformación.-