El ‘Estado Cerca tuyo’ en la zona donde se ubicará la Casa de la Provincia

Este sábado, desde las 10, organismos dependientes del Estado Nacional y el Bonaerense, volverán a instalarse en una barriada, para atender a vecinos con inquietudes. Será en el Parque Eva Perón, en San Martín y Junín, adelantó el titular de la UDAI ANSES y concejal, Maximiliano Wesner, por Radio Olavarría.