Homenajearon a caídos y ex combatientes en el monumento de Villa Alfredo Fortabat

Para la ocasión, se reunieron funcionarios municipales, del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, excombatientes y familiares, del Regimiento de Caballería de Tanques II, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, colectividades, instituciones y vecinos.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la palabra de Yesica Duhau, quien contó sobre la hortensia de 649 pétalos que se encuentra en diferentes puntos del país y a partir de hoy estará en Loma Negra.

Luego, el intendente Ezequiel Galli, el senador provincial Alfredo Fischer, el presidente de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de abril” José Trinchín y la profesora Andrea Hipedinger inauguraron la hortensia.

Luego se entregaron medallas conmemorativas “Malvinas 40 años” a cada veterano oficialmente reconocido como tal y también a las familias de héroes caídos.

El intendente Ezequiel Galli agradeció “a los jóvenes que mantienen viva la memoria, los hijos de los ex combatientes que trabajan incansablemente por ello”. También “a las artesanas que hicieron este hermoso monumento, esta hermosa hortensia que tiene un pétalo por cada uno de los caídos en las Islas, realmente hicieron un trabajo maravilloso que va a quedar en la ciudad, al lado del monumento de las Islas Malvinas aquí en Loma Negra”.

“¿Qué decir a los ex combatientes? Que han recibido su merecido reconocimiento, una medalla. Simbólico porque no es nada en comparación de todo lo que ustedes les han dado a la Patria. Quiero agradecerles en nombre de toda la ciudadanía de Olavarría y de Laprida en este caso, el habernos representado en esa maldita guerra que se llevó tantas vidas, pero que dejaron bien en alto el honor de la Patria. Simplemente decirles gracias, no hay palabras para describir lo que todos sentimos cada vez que tenemos un acto que tiene que ver con la Guerra de Malvinas”, concluyó el Intendente y pidió cerrar el acto con un cálido y fuerte aplauso.