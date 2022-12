Murió Armando Ferreira

Ferreira aprendió el oficio a los 11 años cuando Mario Llera, gran cincelador en piezas pequeñas, y sobrino de Dámaso Arce, se maravilló con los dibujos que hacía Ferreira sentado en la vereda de su casa. Lo invitó a conocer todos los secretos del orfebre. “Entré como aprendíz en la reconocida platería Amoroso y Llera. En un primer momento comencé de grabador, y luego a trabajar el cincelado. Mi gran maestro fue Mario Llera, de quien aprendí el cincelado y la decoración, y copiaba de él sus impactantes trabajos en mi cuaderno. Su hermano Roberto me enseñó el armado. Fui aprendiendo ambas técnicas”, dice Armando, apelando a su memoria incansable. “También tuve un excelente profesor de dibujo y escultura como José Herrero Sánchez. Me costó mucho decidirme entre la orfebrería y el dibujo, la elección se fue dando naturalmente. Olavarría es una ciudad muy tradicional en cuanto a la platería, y creo que eso me fue empujando para el lado de la orfebrería”. La elección por este arte, le brindó una gran cantidad de amigos que cada dos años se reunían en el reconocido Museo Arce de Olavarría, en el que han participado los más renombrados plateros del país.





