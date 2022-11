La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este martes que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen "urgente" nuevas medidas de prueba, en la causa por el intento de homicidio en su contra del 1 de septiembre último, tras detectarse una seguidilla de mensajes de whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.



"Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella a la que accedió Télam.



En el escrito presentado hoy, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de su interlocutores de confianza a quien le decía: "Es un golpe que le dimos al gobierno" y "esto se va a poner peor".





De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam, los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.



Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, cuestionaron además a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, por su "nula iniciativa" en la investigación, y resaltaron la relevancia de evidencias surgidas durante el último mes para luego solicitar que se tomen las medidas probatorias y procesales urgentes.



En el escrito los abogados pidieron que se ordene una ampliación de la declaración indagatoria de los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo en base a nuevas evidencias surgidas en la causa.



Cristina pidió que se procese a Carrizo por los mismos delitos que a Uliarte y Sabag Montiel.

Precisamente, los letrados entienden que hay pruebas para procesarlos como coautores de asociación ilícita, algo que reclamaron a la magistrada.



También requirieron que Carrizo pase de ser considerado partícipe secundario a "coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas".



Para ello se refirieron a nueva prueba incorporada a la investigación a raíz de informes realizados sobre dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y se halló "material que amerita nuevas medidas de prueba"



En cuanto a Carrizo, advirtieron sobre la aparición de mensajes que no le fueron atribuidos en su primera declaración indagatoria y que "hacen imperante una ampliación de la imputación".





Los mensajes de Carrizo

Los mensajes que se hallaron en el celular de Carrizo, según surge de la presentación de la querella, los envió a tres interlocutores distintos:



El 1° de septiembre, a dos horas del atentado fallido, el imputado le escribió los siguientes mensajes a una persona agendada como "Kevin Bargas 2":



"Recién intentamos matar a Cristina" (23: 17 hs.)



"Mi empleado" (23:17 hs.)



"Le quiso disparar" (23:17 hs.)



"Va a ir preso" (23:17 hs.)



"El arma es mía amigo" (23:18 hs.)



"Te lo juro por dios" (23:18 hs.)



"Estamos con el grupo" (23:18 hs.)



"Todos juntos" (23:18 hs.)



"Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo" (23: 19 hs.)



"Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo" (23:35 hs.)



"Recorda esta fecha" (23.35 hs.)



"Está hdp ya está muerta" (23.35 hs.)



"No sabés que hicimos con esto" (23:36 hs.)



"Generar miedo" (23:36 hs.)



"Estamos pensando matar al jefe de la cámpora y al jefe de la movilización de la izquierda" (23.38 hs.)



"Matar a Cristina" (23.38 hs.)



"Para obligar al señor presidente a que renuncie" (23.38 hs.)



"El y todas sus movilización".



Minutos antes, Carrizo había intercambiado mensajes con otro interlocutor al que le dijo:



"Jonaa ando jodido de verdad" (22.29 hs.)



"Mi empleado intento matar a cristina" (22.29 hs.)



"Le apuntó con un arma" (22.29 hs.)



"Y van a abrir investigación" (22.29 hs.)



"Me tengo que tomar el palo amigo" (22.29 hs.)



"Estamos jodidos" (22.30 hs.)



En ese contexto se dieron los mensajes ya valorados en la investigación, en los cuales Carrizo hablaba de "matar al jefe de la Cámpora", pero en esa conversación, el imputado envió los siguientes mensajes hasta ahora desconocidos: "No estamos en una movilización" y "Hace mas de 4 meses que estoy" (23.41 hs.).



Del informe citado por la querella surgen también mensajes de Whatsapp hallados en el grupo "Los Girosos" donde el 31 de agosto, un día antes del atentado, Sabag Montiel escribió a las 19.40: "A Cristina quiero matar jaka" (SIC).



La noche del atentado, recién comenzado el 2 de septiembre, Miguel Ángel Castro Riglos (uno de los supuestos vendedores de copos de nieve) envió al mismo grupo, cerca de las 2.30 de la madrugada, las afirmaciones "Listo giroso al final puso inestable a la política argentina" y "Literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país".



Ante esos mensajes, Carrizo respondió: "Sinceramente, si bajan a cristina; bajan a la Cámpora; Y con esto le damos un golpe terrible al gobierno; Ya fue avisada".



A última hora del 1° de septiembre, día en el que se produjo el ataque contra la Vicepresidenta, y en los primeros minutos del día siguiente, Carrizo le envió una serie de mensajes a una persona a la que tenía agendada como "Lía" a la que le decía que Sabag Montiel era empleado suyo, luego le envió fotos del agresor y los siguientes mensajes:



"No tenes idea del grupo que formé" (23:59 hs)



"El trabajo si se dan las cosas bien lo voy a terminar yo" (00:08 del 02/09)



"No le dio recarga" (00:10 hs)



"Es un boludo" (00:10 hs)



El 2 de septiembre, Carrizo habló con el contacto agendado como "Prima Vero", quien no fue identificada hasta ahora, y le dijo: "Mi amigo intentó matar a cristina" (07:46).



El contacto Prima Vero le respondió con descalificaciones hacia Sabag Montiel, y Carrizo continuó con otros dos mensajes: "Pero es un golpe, es un golpe que le dimos al gobierno" (07:48 hs.) y "Se va a poner peor" (07:48 hs.).