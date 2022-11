Pasó la última sesión ordinaria del año del HCD

Se desarrolló en el recinto que funciona en la Sociedad Española. Es la decimoséptima del 2022. La misma se inició con la entrega de reconocimientos sancionados semanas atrás. Se aprobó el anteproyecto para la campaña de la tucura 2022/23. También se dio curso a un cambio de recorrido de la Línea 502 y el sistema de geolocalizacion de tranqueras. Sesión completa en video.