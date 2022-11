‘La primera chapa la pagará la Municipalidad, con lo recaudado por Tasa Rural'

Sebastián Matrella, concejal de UCR Juntos, se mostró satisfecho por la aprobación unánime en el HCD, del Sistema de Identificación de Escuelas y Establecimientos Rurales. Por otro lado, destacó la eficiencia de la Comisión de Lucha contra las Plagas en el combate contra la tucura, y afirmó que lo que se hace en Olavarría es modelo para otros distritos.