Los restos de Hebe de Bonafini ya descansan en Plaza de Mayo

Las cenizas de Hebe de Bonafini, última presidenta de Asociación Madres de Plaza de Mayo, fueron esparcidas en la tarde del jueves en la Plaza de Mayo, en una multitudinaria y emotiva ceremonia de la que participaban dirigentes políticos, sociales y gremiales, además de referentes de la cultura.



Como es tradición cada vez que fallece una de las integrantes de la Asociación, las cenizas de Bonafini fueron colocadas en un hoyo cavado en el jardín del perímetro que rodea la Pirámide de Mayo, momento que fue acompañado por otras integrantes de Madres, en medio de un fervoroso aplauso que derramó al resto de la histórica plaza.



La plaza desbordó las expectativas de las Madres que convocaron a participar de su tradicional ronda de los jueves para homenajear la memoria y legado de quien fue su presidenta desde 1979, Hebe de Bonafini, fallecida el domingo pasado a los 93 años.



Poco antes de las 15.30, la camioneta que habitualmente trasladaba a Hebe y al resto de las integrantes de la Asociación, ingresó a una Plaza de Mayo colmada de banderas y fotos de la referente de derechos humanos, donde fueron recibidas con aplausos y muestras de afecto por una multitud, entre las que se encontraba el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el dirigente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros dirigentes de distintos sectores.



Entre los presentes se alcanzó a ver a la cantante Teresa Parodi, el Padre Paco Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres; el exministro de Economía, Amado Boudou, el gremialista Daniel Catalano (ATE-Capital), y al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.



"Los esperamos a todos y a todas en la Plaza de Mayo para abrazarnos y honrar el legado de nuestra eterna compañera Hebe", invitó desde sus redes sociales la Asociación Madres de Plaza de Mayo a la ronda número 2.328.



"Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la plaza", pidieron los organizadores en la convocatoria del homenaje, que tiene como consigna "Amor con amor se paga".



Bonafini, en un video que la asociación publicó en sus redes sociales el domingo pasado, había expresado que: "El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza porque hice lo que quise y dije lo que quise".



"Vamos a Plaza de Mayo para hacer una despedida hasta siempre a Hebe. Con el pañuelo blanco como bandera, siempre", señaló la agrupación HIJOS desde sus redes sociales.



El partido político Frente Grande (FG), encabezado a nivel nacional por el intendente de Ensenada, Mario Secco y Eduardo Sigal, convocó a Plaza de Mayo bajo la consigna "Hebe Eterna".



En Córdoba, el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos invitó a la "Celebración de la vida de Hebe de Bonafini" que se realizará por la tarde en la Plaza San Martín de la capital provincial.



Junto a Azucena Villaflor

Los restos de Bonafini descansan en la Plaza de Mayo, al igual que los de Azucena Villaflor de Vicenti, la primera madre, cuyas cenizas permanecen enterradas en la base de la Pirámide de Mayo, el mismo sitio donde hace 45 años las mujeres de pañuelo blanco comenzaron su lucha por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado.



El 30 de abril de 1977, en pleno auge de la dictadura cívico militar, un grupo de mujeres encabezadas por Villaflor de Vicenti se concentraron por primera vez en el centro de la Plaza de Mayo y desde entonces jamás dejaron de hacerlo.



Bonafini nació en la ciudad de Ensenada el 4 de diciembre de 1928 y en 1942 se casó Humberto Bonafini, con quien tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra.



A comienzos de 1977 su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en La Plata, y en diciembre de ese mismo año corrió la misma suerte su otro hijo, Raúl.



Además, al año siguiente desapareció su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.



Al frente de las Madres

Hebe María Pastor de Bonafini inició su tarea como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en 1979 -luego del secuestro y desaparición de la primera titular, Azucena Villaflor-, entidad en la que se destacó por la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad de los culpables de crímenes de lesa humanidad, junto a la reivindicación de la militancia revolucionaria de los detenidos desaparecidos y asesinados.



Hebe no sólo reivindicó las luchas de sus propios hijos, sino que impulsó el reclamo colectivo de las Madres: "Todos son nuestros hijos".



Siguió su lucha sola aún después de la muerte de su esposo, ocurrida en septiembre de 1982.



Como titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, promovió el crecimiento de esa institución. Impulsó la creación de un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural y una librería. Además, administran el centro cultural de la exESMA.



Estos hitos coinciden con sus ideas de que los derechos humanos debían conjugarse con los derechos sociales. De la mano de esa concepción nunca ocultó sus preferencias políticas que quedaron expresadas en sus posiciones intransigentes ante las desigualdades.





Luego de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, por primera vez hizo pública su adhesión a un Gobierno que abrazó hasta diciembre de 2015 cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.



Durante los más de 12 años de gobiernos kirchneristas, la asociación interrumpió sus históricas "marchas de la Resistencia" que protagonizaba cada año desde 1981.



Bonafini, figura central de la recuperación democrática, también estuvo en las calles defendiendo de democracia durante los alzamientos carapintadas contra los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y fue una ferviente opositora a los indultos en favor de los genocidas que otorgó este último.



Junto a las Madres estuvo en la Plaza de Mayo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 enfrentando la represión del gobierno del radical Fernando de la Rúa contra los manifestantes, donde hubo decenas de muertos.



Fue una gran defensora de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras políticas públicas impulsadas por los gobiernos kirchneristas.



PARA PISONI, LA MUERTE DE HEBE ES "COMPARABLE CON LAS DE NÉSTOR KIRCHNER Y DIEGO MARADONA"

El referente de agrupación HIJOS, Carlos Pisoni, afirmó que el fallecimiento de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ocurrido el domingo pasado, es "comparable" con los del expresidente Néstor Kirchner y el futbolista Diego Armando Maradona, porque se trata de figuras que dejan "un legado irremplazable".



"Hebe es irremplazable; nos marca un camino. Podemos hablar de legados, pero no hay nadie que pueda continuarla. Es una gran personalidad. Nos va a costar mucho hacernos a la idea de que ya no la tenemos más. Su muerte es comparable con la de Néstor (Kirchner) y Diego (Maradona). Son ausencias que se sufren todos los días", señaló Pisoni en declaraciones a FM La Patriada.



“Si algo caracterizó a Hebe es que hizo propia la lucha de sus hijos. Era una figura disruptiva porque en plena dictadura y después en la democracia hacía lo que muchos no se atrevían”, apuntó.



Por otro lado, el referente de derechos humanos criticó a referentes de la oposición e indicó que "un integrante del Estado no puede negar la desaparición forzada de personas".



"Si un funcionario público lo hace, debería aplicarse la inhabilitación del cargo. Hay que poner límites, empezar a tener un debate. Los discursos negacioncitas y de odio son y fueron el germen del intento de magnicidio a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Hubo un envalentonamiento y un sector de la sociedad que dice lo que quiere sin tapujos e incitan a la muerte", subrayó.

