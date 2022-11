Landoni: más de 190 efectivos policiales se desempeñarán en la Fiesta de Olavarría

El Jefe de la Estación Departamental, Roberto Landoni, dialogó con LU 32 y señaló que tendrán a su cargo la seguridad dentro y fuera del predio. Participarán todas las dependencias policiales.No sólo intervendrán en caso de algún hecho inapropiado para la fiesta, sino que lo harán en caso de que se pierda un niño o niña.Todo ya fue diagramado en las reuniones organizativas que se desarrollaron con anterioridad