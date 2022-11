La Delio Valdez : ‘Venimos haciendo una gira para promocionar el último disco’

Así se expresó uno de los integrantes en una conferencia de prensa previa a la presentación en el escenario de la Fiesta de Olavarría. El músico agregó que “ por la pandemia se retrasó la presentación”. En la conferencia estaban el Intendente Galli, el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, y el titular de Cultura, Bruno Cenizo. Ingresar para escuchar la conferencia