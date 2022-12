Se presentó el libro ‘Pensar la pandemia desde espacios situados: ciudades, instituciones y sujetos. Aportes desde las ciencias sociales’

Fue el pasado miércoles en el Centro Cultural Universitario. La Lic. Patricia Pérez dialogó con Radio Olavarría y dio detalles del contenido de la obra.Este libro es el resultado de la investigación en 2020 hasta poco más de la mitad del 2021. Situada en Olavarría y las particularidades de la ciudad, que es una ciudad media, por las tramas y las relaciones . Por otro lado , dijo que se sienten contentas de contribuir a la resolución de casos críticos.SE analizaron distintos temas de las situaciones en pandemia."Fue un desafío muy grande" sostuvo. La Licenciada Pérez siguió desarrollando otros aspectos investigados en torno a la pandemia. Ingresar para escuchar la palabra de la Licenciada, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Foto publicada :www.soc.unicen.edu.ar/newsletter