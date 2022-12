Dos integrantes del MTE se encadenaron a la Municipalidad

Reclaman, nuevamente, que se enciendan las luces del corsódromo para poder concretar las ferias en horarios de verano, en los que se pueda trabajar. Marcos, uno de los voceros que llevaba adelante al acción, dialogó con Radio Olavarría y afirmó que quieren que los atienda el intendente Galli, porque Diego Robbiani les ha dicho que no van a tener luz.