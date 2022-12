Democracia: ‘Los gremios estamos preocupados’

Guillermo Santellán, referente del Centro Empleados de Comercio de Olavarría, indicó en LU32 que hay muchas preguntas que responder, conocidos los chats de jueces, fiscales, funcionarios del gobierno de Buenos Aires y gerentes de Clarín. Consideró que el país vive en una ‘democracia tutelada’ por estos grupos.