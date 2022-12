Radio Olavarría festejó un nuevo aniversario

Son 52 años de una destacada presencia en la comunidad. Con motivo de esta fecha se realizó un encuentro cordial no sólo con la presencia de la Presidenta del Directorio, Sra. Mabel Martínez de Panarace, sino también del ex Gerente General, Daniel Panarace y el actual titular, Gabriel Panarace. También por supuesto estuvo el personal, conductores de programas y proveedores.

El brindis no fue sólo por el tiempo transcurrido, sino por el futuro de esta emisora que viene haciendo historia en Olavarría