‘Votamos la ampliación del pliego por 5 años y perdí 19 a 1’

La concejal de Ahora Olavarría, Celeste Arouxet, fue una de las ediles que se cruzó con los manifestantes por la falta de agua en la Municipalidad. En diálogo con los medios, contó que había muchos de ellos que desconocían que hace meses se prorrogó la concesión a la Cooperativa.