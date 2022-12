Argentina: otra alegría y otro festejo en el centro de la ciudad

Por más que esta instancia decisiva se jugó en día de semana, hubo comercios que abrieron una vez terminado el encuentro y otras actividades, como por ejemplo algunos laboratorios de análisis o cerraron antes o trabajaron de corrido aquellos que habitualmente lo hacen en horario cortado.Llegada la hora del partido, el mismo paisaje, calles casi despobladas al menos en los barrios, y los gritos de gol que era imposible no saber como iba la selección nacional, por más que no se escuchara o no se viera el partido.Al final, con este triunfo de Argentina que lo lleva a la final el domingo, los olavarrienses salieron a la calle y en buen número se congregaron en el Paseo Jesús Mendía, frente a la Municipalidad