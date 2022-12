Marcha del Orgullo en Olavarría

Foto y audio: Primera Info

Gran fiesta en la novena edición que se realiza en nuestra ciudad, constituyéndose en una de la que tiene más Historia en la Región. Todo se inició con un festival en Brown y Belgrano, donde se presentaron artistas, hubo feria y mucha participación, para luego marchar por las calles céntricas.