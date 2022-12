‘Es la mayor movilización en la Historia nacional’

Lo declaró Eduardo Lázzari, el historiador de Buenos Aires, tras lo que fue la recepción que, de confirmarse los números, dieron “1 de cada 10 argentinos” a los campeones del mundo. Destacó como características únicas: las espontaneidad y los errores de la organización, que no generaron un cambio de ánimo en los participantes.