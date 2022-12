‘El perfil turístico de Olavarría traerá beneficios a las próximas generaciones’

Lo señaló el intendente Ezequiel Galli al inaugurar la obra de repavimentación del camino del Cerro Fortabat. El acto fue esta mañana en la mitad de la traza que une el acceso, con la sede local de la Escuela de Policía y queda a metros de la cima.