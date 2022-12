Arroyo: El denunciante por contaminación, ratificó sus dichos

El pasado 5 de diciembre, vecinos de Tapalqué se manifestaron en la Plaza Central, denunciando la contaminación de las aguas del Arroyo por parte de Coopelectric. La causa –que había sido denunciada formalmente en mayo- estaba detenida.

Lu32 accedió a la declaración de Rodríguez, en la que destaca que “me despidieron a raíz de que me negué a abrir los Bypass, que es una llave exclusa que cuando se inunda la planta, larga todos los desechos crudos al arroyo Tapalqué, los desechos de la ciudad, y los que viene de los tanques atmosféricos, los que vienen de las clínicas”.

Y agregó : “de los 15 años que trabajé, la lleve de Bypass se abrió desde las 19 horas hasta las 6 am del día siguiente”

Por su parte, Martín Acosta, vecino de Tapalqué que se sumó a la denuncia, le comentó a Lu32 que “van a ir impulsando la causa para que no se estanque. Tenemos en claro que no vamos abandonar la causa, lo único que queremos es hacer un bien a la salud y al ambiente. Haremos las manifestaciones que haya que hacer en la medida que esto no avance, hasta que veamos que lleguen las respuestas y soluciones que queremos”.