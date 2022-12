‘Logramos que las familias puedan pasarlo junto a sus seres queridos’

Desde la comisión directiva del CECO, Guillermo Santellán manifestó que hace más de 15 años vienen trabajando con el empresariado para que esta situación de cierre temprano pueda darse y que todos puedan festejar mejor. En otro orden descree que haya habido una caída en las ventas por el feriado del martes, como afirmó la CAME.