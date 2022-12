Endere sobre las críticas al Presupuesto 2023: “Nos decepcionó la postura de la oposición, rozan el desprecio y se abrazan a la soberbia”

En el marco de la aprobación por mayoría del Presupuesto Municipal 2023 durante la sesión extraordinaria que desarrolló el Honorable Concejo Deliberante este martes, el concejal de Juntos, Martín Endere, respondió a la falta de acompañamiento del proyecto de Ordenanza por parte de los bloques opositores.



El presidente del bloque oficialista indicó que las alocuciones escuchadas durante las más de 6 horas de la sesión extraordinaria “rozan el desprecio y se abrazan a la soberbia, llevándose por delante el trabajo de quienes les toca gestionar hoy la Municipalidad de Olavarría”.



En esa línea, dijo que “me resulta llamativo desde qué lugar lo hacen”, y señaló:“nos hablan desde una fuerza política que gobierna la Nación y la Provincia y no tienen rumbo, no sabemos qué va a pasar, si nos va a alcanzar el dinero y en ese contexto se elabora un presupuesto de manera profesional”, pero de que todas maneras la oposición “no contempla ninguna de estas variables”.



Luego, el Concejal consideró injusto “que no se destaque cuando hay una gestión ordenada, que escucha al vecino y lleva acciones adelante”.



Previamente, su compañera de bloque, la concejal Guillermina Amespil, recordó que desde Nación y Provincia se pidió al espacio de Juntos la “responsabilidad política” de acompañar los presupuestos “y eso se hizo”. Además, señaló que de los últimos Presupuestos de la gestión actual, la oposición acompañó solamente el del año 2019.



En esta línea, Martín Endere refirió a la coparticipación a la “deuda de más de 150 millones de pesos que la Provincia le debe a todos los vecinos” e indicó que “el Municipio se hace cargo de pagar certificados de obra y se queda esperando que la Provincia gire los fondos”.



Por último, Endere criticó la “distribución discrecional que hacen Provincia y Nación”, ejemplificando con que Municipios gobernados por el Frente de Todos que tienen la mitad de habitantes que Olavarría, reciben 4 mil millones de pesos del presupuesto de Provincia. En tanto, nuestro partido recibe 836 millones de pesos. De ese monto, 700 millones están destinados al Polo Judicial, “si esa obra no se reactiva, Olavarría recibiría solamente 163 millones, cuya mitad está destinada a la Casa de la Provincia”.



En cuanto a Nación, el Concejal señaló que un Municipio con el tercio de habitantes en comparación con Olavarría reciben presupuestariamente 4 mil millones de pesos y Olavarría obtiene solamente 32 millones de pesos.



“Es en ese contexto que se elabora un Presupuesto Municipal de manera profesional, pero del otro lado la mirada denostativa siempre está a la orden del día”, cerró Endere.