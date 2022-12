Personal de Seguridad: bono y preocupación por la Obra Social

Foto: Primera Info

En diálogo con Radio Olavarría, Miguel Arena, al frente de la seccional Olavarría de la UPSRA, adelantó que el bono que cobrarán los trabajadores de seguridad privada será de $26 mil, en dos cuotas. Cargó duro contra el presidente de la Nación por el estado de la economía y por la intervención a la obra social, que en Olavarría tiene más de un millar de afiliados. Y acusó a Stuppia y Santillán de no dejar sus egos de lado para que pueda normalizarse la CGT Regional Olavarría.