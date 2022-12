Ciudadanía Española: Ampliaron el universo de personas que la pueden obtener

Foto: Captura Canal Local

Ricardo De Beláustegui es el vicecónsul honorario en Olavarría y referencia en la zona del Consulado General de España en Buenos Aires. En diálogo con LU32 indicó que el Estado Español, a través de su Ministerio de Justicia, reglamentó con amplitud la norma conocida como ‘Ley de Nietos’. Adelantó que en febrero se repetirá la visita de funcionarios del Consejo de Residentes Españoles a la ciudad. Calcula que unas 500 personas pueden aspirar a la nacionalidad.