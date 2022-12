Provincia relanzó el programa de salud mental para veteranos de Malvinas

Tiene como objetivo el acompañamiento y atención ante los padecimientos que puedan sufrir veteranos y sus familias. José Trinchin, presidente de la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril de Olavarría dialogó con Lu32, y comentó que el programa de salud mental se estaba llevando a cabo en el Hospital Carrillo, en Buenos Aires, y en el Paroissien, pero que por problemas presupuestarios se complicó mantenerlo.