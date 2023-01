Con más de 200 inscriptos, inicia la Colonia de Vacaciones del PAMI

Foto: Facebook RAC

Será este martes 3, y funcionará martes y jueves por la tarde en Club Racing. El Coordinador de Políticas Sociales UGL XXX de PAMI, Juan Pablo Arouxet, indicó en LU32 que se mantiene abierta la inscripción, que se da en la secretaría del club o en la agencia PAMI.