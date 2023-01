Sobrino reveló que investigan una ‘coacción’ contra la Fiscal Paula Serrano

El Fiscal General del Departamento Judicial Azul se refirió en Radio Olavarría a los hechos relacionados con la situación que protagonizó Claudio Peralta este lunes, del que aclaró, no tiene ninguna imputación por lo sucedido, ya que sería un ‘tema de salud mental’. En ese marco, señaló que la Fiscal Serrano está cumpliendo con los tiempos legales en la ‘Causa Terrenos’, porque ‘no se puede dejar lugar a dudas’ en la instrucción, y que recibió una carta, que están investigando como 'coacción'. Descartó haber sentido algún tipo de presión por esta o alguna otro proceso judicial en curso.