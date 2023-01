Llegan los Reyes Magos a Sierras Bayas

Se trata de la edición 59 de la Fiesta Provincial, que comenzará pasadas las 19 horas, este jueves. Se podrá acceder por la avenida Roca o por Centenario. Como siempre, el escenario se instalará sobre Rivadavia, frente a la Parroquia. Cierra ‘La Bomba de Tiempo’.