‘La causa de los terrenos está muy politizada’

El concejal de la UCR Juntos, Sebastián Matrella, se refirió en Radio Olavarría al inicio del año electoral, lo sucedido la pasada semana y trató de adelantar lo que va a venir. Quiere que la UCR compita en una PASO para definir un candidato a intendente, aunque él dijo estar muy cómodo en el lugar que la sociedad lo ha puesto, desmarcándose al ser consultado por sus ganas.