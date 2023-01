RADIO EN VIVO

'La situación del personal hoy es crítica'

Foto: En Línea Noticias

Así se refirió Lucas Torres –director editorial de El Popular- en conferencia de prensa. Señaló que “la empresa hace meses que no tiene para pagarle a la planta que tiene, no tiene ingresos para afrontar los gastos de ese personal. Estamos viendo la forma en que continúen en la empresa o que hagan retiros voluntarios”.