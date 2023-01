La temporada en Bariloche

Foto: Bariloche2000.com

Julio Maroa, olavarriense que reside allí desde hace años, afirmó en LU32 que está más arriba del 90%, pese a que los números oficiales hablan de un 80% de ocupación. Calificó como 'tremendo' y 'colapsado' por la cantidad de visitantes.