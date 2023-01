Valicenti: ‘Tenemos contactos con todos los actores y no hay respuestas’

El diputado provincial fue la figura política de mayor carga institucional presente en la manifestación de este martes. Expresó por LU32, que no hay muchas más herramientas del Estado disponibles, si no hay voluntad del empresario de acordar. Señaló que es importante que los trabajadores hayan decidido visibilizar el conflicto, ya que reviste mucha importancia al darse en un medio de comunicación, que es el vehículo para que la ciudadanía conozca lo que pasa. Indicó que no tuvo apoyo de la Oposición su proyecto de ley para que el Estado Provincial no paute en empresas con problemas laborales, pero va a insistir.