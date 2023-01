Bucca: ‘Hace 10 días está vigente para todos los voluntarios del país’

El presidente Fernández encabezó el lanzamiento del primer Seguro Nacional de Bomberos, contemplado dentro del capítulo II de la ley de Fortalecimiento Bomberil, impulsada por el entonces diputado nacional, Eduardo “Bali” Bucca. En diálogo con Radio Olavarría, el ahora senador provincial destacó que garantiza asistencia para más de 58.000 bomberos y bomberas de todo el país, que no tenían cobertura especial. Adelantó que se viene la reglamentación de la devolución del IVA, y un cuadro tarifario especial para los Cuarteles de Bomberos en cuanto servicios como energía, gas, celulares e internet.