‘Antes hacíamos 8 cuadras y ahora vamos a estar a una cuadra y media’

Lo declaró Walter ‘Pano’ Vega, responsable de prensa de la Sociedad de Fomento Carlos Von Bernard del Barrio AOMA, al contar en LU32 cómo fue la reunión con el Ejecutivo y los titulares de Las Sierras SRlL, que comenzarán a ingresar al barrio la próxima semana.