‘En el momento que más cayó la coparticipación y menos quejas hubo, fue en el gobierno de Vidal’

El Director de Población de la Provincia, Guillermo Santellán, se refirió a lo planteado por Hilario Galli, secretario de gobierno, en LU32. Fue crítico con los dichos del funcionario municipal. Por otro lado, manifestó que hay una ‘doble imposición’ con respecto al Hospital Municipal, ya que quieren cobrar más de la Provincia, pero también han generado tasas a los vecinos de Olavarría por atención de COVID que, por ejemplo, complican la obtención de licencias de conducir.