Vacunación Antigripal: la semana que viene vacunarían niños y personas hasta 65 años con factores de riesgo

Lo confirmó a Lu32 la Doctora María del Carmen Weis. Dijo que este miércoles se retiraron vacunas pediátricas, y para personas con factores de riesgo. Señaló que en los próximos días las van a distribuir a los Centros de Atención Primaria de la ciudad y de las localidades. No obstante, advirtió que todavía no recibieron para mayores de 65 años.