HCD: El Frente de Todos pide sesión especial por Desarrollo Humano

Tras la aprobación por unanimidad de los proyectos de ordenanzas que estaban acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria con despacho, que involucraban refrendar convenios, acuerdos, licitaciones y ventas de lotes, se dio paso al tratamiento de los expedientes que se establecieron sobre tablas.

El primero de ellos fue una comunicación del Frente de Todos, para repudiar los dichos de la Fiscal Serrano en conferencia de prensa. La concejal Cazot llamó a cuidar las palabras, “que en este caso no lo hubo”. Consideró que Serrano hizo “juicio de valor sobre la víctima”. También, por otro lado, señaló que la aclaración posterior profundizó en la conducta de la víctima. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El siguiente, una resolución, también corresponde al FDT y se trata de la manifestar la preocupación por los sucesivos hechos de femicidio en el partido. La concejala Creimer expuso sobre el tema. Solicitó que las mujeres todas han pasado por este tipo de situaciones de violencia en mayor o menor medida. Manifestó acompañamiento en el dolor a los familiares de Sofía.

La concejal Amespil aprovechó para recordar el contacto de los servicios municipales que trabajan en el tema y pidió que todos lo agenden en sus teléfonos. Fue aprobado por unanimidad.

La siguiente resolución es impulsada por Juntos y trata de declarar de interés la muestra “Soy, Somos, y Seremos Mujeres Rurales”. El concejal Coscia, destacó que la misma retrata la vida de la que desarrollan tareas en el ámbito del campo. La muestra se dará en el Museo de Sierra Chica a partir del 15 de abril.

El concejal Matrella recordó que conoce al grupo de Mujeres Rurales y que el mismo surgió en la pandemia. Fue aprobado por unanimidad.

El ante último proyecto es una comunicación con beneplácito del FDT por la inauguración del JIRIMM 015. La concejala Cazot reveló que la apertura se da por el interés e impulso de las familias de la zona. Lo pidieron en 2017 y se concreto en 2023, aclaró. La concejal Vergel manifestó que la Comunidad acompañó mucho a través de trabajo y donaciones. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El último expediente fue una comunicación de la UCR, manifestando preocupación por el descarrilamiento de este martes. El concejal Matrella afirmó que los trenes que hay hoy, tardan mas que los que se movían a vapor al inaugurar el ramal. Recordó que ya han presentado un proyecto similar tras el descarrilo de marzo de 2022. Afirmó que quieren conocer qué decía el informe que el año pasado debían presentar las distintas empresas que intervienen en el servicio, la concesión y el mantenimiento. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Antes de culminar la concejal Landívar pidió la palabra para adelantar que presentarán un pedido de sesión especial con tres proyectos, en referencia a la noticia de público conocimiento, declaró. La referencia es al pedido de renuncia a Silvana Rosales. Piden, de manera urgente, la realización de una denuncia penal que “Si no realiza el Dr. Robbiani, vamos a ir nosotros”.

Pedirán la presencia de Robbiani en una sesión y que el intendente le solicite al Tribunal de Cuentas una Auditoría Externa. Consideró gravísima la situación y agregó que no pueden quedarse callados, sobre todo, porque es la tarjeta que se utiliza para ayudar al sector más vulnerable de la Sociedad. Señaló que hay una gran preocupación “porque esto no es de ahora”. Resaltó que “Diego tiene buena voluntad y seguramente va a asistir, no como sucedió con Ferraro y las TUVI”.