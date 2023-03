‘Estamos frente a una situación escandalosa’

La titular del interbloque Frente de Todos, Mercedes Landívar, detalló las acciones que impulsan desde el Concejo, conocida la investigación que admiten desde la Comuna, respecto de las tarjetas del Programa Alimentar. Buscan que Robbiani radique la denuncia penal y concurra a una sesión del Cuerpo a responder preguntas.