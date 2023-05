Repaso de la semana voluntaria en La Voz de Bomberos

Foto: Archivo

El presidente de la Asociación, Hugo Fayanás, se refirió en LU32 a las actividades dadas en los últimos días. Aniversario del destacamento de Hinojo, participación y elección en la Federación. Adelantó que se viene una cena show para Villa Alfredo Fortabat, para la que agotaron todas las tarjetas.