Cooperativas alertan: hay 40% de bonaerenses que no se anotaron para mantener los subsidios y se vienen aumentos del 200%

En el marco de un encuentro de APEBA, la asociación que reúne a los distribuidores de energía grandes del interior de la Provincia, que sesionó este martes en Olavarría, los referentes solicitan a los usuarios que carguen sus datos, para evitar que luego no puedan pagar la factura.