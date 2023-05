Elecciones: el consultor Luis Mosquera brindó datos de un municipio

Se encuestaron 350 casas de manera presencial. Así, el 17% “gana ninguno”, dijo Mosquera. Luego está Milei con el 16 % , o sea está primero, 14,2 Cristina Fernández de Kirchner, el 12.2 Patricia Bullrich, 10,7 Rodriguez Larreta, 9 Manes

En la provincia, y en ese distrito, encabeza kicillof. Aclaró que tampoco están definidos los candidatos de Juntos por el Cambio. En ese momento no fue medido Grindetti porque no se conocía. El 18 % no elige a ninguno; el 14 % no sabe, el 11 por ciento Santilli y el 9 % Insaurralde que aunque no figura como candidato a priori, también fue medido