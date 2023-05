Martín Endere sobre la Rendición de Cuentas: “es económica y financieramente sana”

El concejal de Juntos se expresó en Radio Olavarría sobre la Rendición de Cuentas 2022, que se tratará el próximo 31 de mayo en el HCD. Calificó a la gestión municipal como ordenada, y que se pudo sostener cada obra que se inició, a pesar de la inflación.