Buscan determinar si hay o no invasión de jabalíes en Olavarría

Foto: Infobae

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario de Olavarría, el Ingeniero Hugo Santonja, reveló en LU32 que están en contacto con profesionales de la Facultad de Veterinaria de la UNICEN, que investigan la población de estos animales, como controlarlos y qué hacer con ellos, una vez capturados.