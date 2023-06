El kilo de pan aumentará un 12% y costará $600 en Olavarría

Lo confirmó a Radio Olavarría el presidente del Centro Industriales Panaderos Olavarría, Daniel Ottino. Dijo que esto se debe al aumento de más del 20% de la harina subsidiada, además del resto de los insumos y servicios como la luz y el gas. También aseguró que el precio no es fijo y anticipó que en los próximos meses puede variar, al igual que el resto de los productos que se pueden encontrar en una panadería. Asimismo, consideró que la situación del sector es preocupante, y que el pan, no escapa a la realidad del país