8 años de Ni Una Menos: “Hemos avanzado muchísimo”

Foto archivo

El 3 de junio se cumple un nuevo aniversario de la primera marcha de Ni una Menos, y en ese marco, la Doctora en Comunicación e integrante del Frente Ni Una Menos Olavarría, María Eugenia Ithurralde, consideró que se ha avanzado de manera sostenida, pero que todavía queda mucho, porque “cada 32 horas siguen matando a una persona por motivos de género”.